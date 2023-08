Motorrijder (48) gewond na aanrijding door personenwagen

Een 48-jarige motorrijder raakte woensdagochtend gewond na een aanrijding door een personenwagen in Alveringem. De man kwam ten val toen de auto een manoeuvre maakte.

Het verkeersongeval gebeurde woensdagochtend rond 8 uur aan de Nieuwe Herberg (N8) in Alveringem. Een 48-jarige motorrijder uit Ieper reed er in de richting van Veurne en werd er plots geconfronteerd met een manoeuvre van een bestuurster. De vrouw reed met haar voertuig in de omgekeerde richting en wilde de weg dwarsen om linksaf te slaan aan het kruispunt met de Sint-Rijkersstraat.

De motorfietser werd aangereden en kwam ten val. Na het ongeval snelden aan ziekenwagen en de politie ter plaatse. Motorrijder P.D. uit Ieper liep op het eerste zicht lichte verwondingen op en werd voor verzorging naar het ziekenhuis van Veurne gebracht. De politie regelde er na de vaststellingen nog het verkeer, dat wel kon blijven doorrijden. (JH)