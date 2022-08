Motorrijder (38) overleden na frontale botsing met andere racer

Het moesten zijn eerste stapjes in de wereld van motorcross worden, maar het eindigde helaas in een afschuwelijk drama. Nadat een piloot uit Geluveld de controle over zijn motorfiets verloor, reed hij frontaal in op een tegenligger. Hulp kon niet meer baten.

S.R. (38) uit Geluveld is afkomstig uit een motorcrossfamilie. Zowel zijn vader als broer zijn fervente motorliefhebbers en zijn regelmatig op de piste terug te vinden. Zaterdag was het de beurt aan S.R. om zich voor het eerst aan de avontuurlijke sport te wagen, maar het liep gruwelijk fout.

Frontale crash

“Plots week hij van de piste af, geen idee waarom”, klinkt het bij een getuige van het voorval. Hij reed achter het slachtoffer en zag hoe alles op slechts enkele seconden tijd eindigde in een drama. “Hij reed los door de linten die de pistes afbakenen, kwam in tegenovergestelde richting op de baan terecht en reed frontaal in op een tegenligger. Iedereen probeerde hem te ontwijken, maar het mocht niet baten. Het zijn gruwelijke beelden die voor altijd op mijn netvlies gebrand staan.”

Events afgelast

De race werd meteen stilgelegd en verschillende mensen snelden naar het slachtoffer, in een poging hulp te bieden. De hulpdiensten werden eveneens opgetrommeld, maar zij konden enkel nog het overlijden van S.R. vaststellen. Motorcircuit Zwaanhof, het bekende circuit in Komen-Waasten waar het drama plaatsvond, besloot om alle events die dag af te lassen en de deuren te sluiten.

Alles gefilmd

Het parket opende een onderzoeksdossier maar kon al snel duidelijkheid scheppen. “De vader van het slachtoffer had die dag ook met de motorfiets gereden en besloot toen om zijn zoon te filmen”, klinkt het bij procureur Eric Delhaye. “Dit wil dus zeggen dat het volledige voorval werd gefilmd, waardoor de omstandigheden duidelijk zijn. We kunnen bevestigen dat het slachtoffer de controle over het stuur verloor, wat resulteerde in een crash met de gekende gevolgen. De politie heeft verschillende getuigen verhoord, die allen eenzelfde verhaal vertelden. Meer onderzoeksdaden zullen dan ook niet uitgevoerd worden.”

Even werd geopperd dat S.R. overleed nadat hij op de motorfiets onwel werd, een piste die door het parket niet wordt weerhouden. “Er is geen enkele reden om dit aan te nemen, waardoor we dan ook geen wetsgeneesheer hebben aangesteld. We blijven bij het accidentele kader van dit voorval.”