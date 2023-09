Motorrijder (22) gewond na verkeersongeval op drukke Gistelsesteenweg

In Oostende gebeurde omstreeks 16.30 uur een verkeersongeval in de Gistelsesteenweg. Een 22-jarige man werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde in volle avondspits op de drukke Gistelsesteenweg, vlakbij de kruising met de Elisabethlaan. De omstandigheden van het ongeval zijn voorlopig nog niet duidelijk. Volgens de politie loopt het onderzoek nog. Feit is wel dat een motorrijder in aanrijding kwam met een personenwagen.

De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse en stelden vast dat een 22-jarige motorrijder gewond was. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens de politie verkeerde hij nooit in levensgevaar. De motor van de man werd na de vaststellingen meteen van de rijbaan verwijderd zodat het verkeer terug vlot richting Gistel kon rijden.