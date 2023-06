Motorfietser zwaargewond na aanrijding in Izegem

In Izegem werd vrijdagochtend een motorfietser aangereden op de Rijksweg, ter hoogte van het kruispunt met de Masteneikstraat. De bestuurder werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar is momenteel buiten levensgevaar.

In Izegem vertrok vrijdagochtend een 53-jarige dame met haar wagen vanaf de parkeerstrook op Rijksweg. Ze draaide de volledige weg over om in de andere richting te vertrekken, en reed daarbij een motorfietser aan. De 35-jarige bestuurder uit Moorslede raakte zwaargewond en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Roeselare. Ondertussen is de man buiten levensgevaar. Ook de bestuurder van de wagen werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De Rijksweg werd door het ongeval een tijdlang afgesloten. Beide voertuigen werden weggetakeld en de brandweer werd ingeschakeld om de weg vrij te maken. Omstreeks 9.30 uur was de weg opnieuw vrij voor alle verkeer. (CS)