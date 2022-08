Motorfietser komt zwaar ten val in Zwevegem

Zondagmorgen vroeg kwam een motorfietser zwaar ten val in de Harelbekestraat in Zwevegem.

Het ongeval gebeurde even na 4.30 uur in de Harelbekestraat ter hoogte van de rotonde met de Bekaertstraat. De motorrijder kwam uit de richting van Harelbeke en reed naar het centrum van de gemeente. Hij moet daarbij de rotonde in de tegenovergestelde richting genomen hebben en verloor er de controle over zijn machine. De motorrijder kwam zwaar ten val terwijl zijn motorfiets verder doorschoof om ongeveer aan het restaurant Venti tot stilstand te komen.

De motorrijder kreeg de eerste zorgen toegediend van het MUG-team vooraleer hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Volgens getuigen bleef de man wel bij bewustzijn maar was hij niet meteen geneigd medewerking te verlenen aan het politieonderzoek. (GJZ)