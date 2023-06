Motorfietser gewond na knal tegen boordsteen

Een 25-jarige motorrijder uit Jabbeke raakte zondagochtend vroeg gewond bij een verkeersongeval in Torhout. Hij botste er tegen een boordsteen naast de rijbaan.

Het verkeersongeval gebeurde zondagochtend om 4.10 uur in de Rijselstraat in Torhout. Een 25-jarige man uit Jabbeke reed met zijn motorfiets in de Rijselstraat in de richting van het centrum van Torhout. Hij misrekende zich toen hij aan een middengeleider met een asverschuiving kwam. Op het einde van de asverschuiving kwam de motorrijder in aanrijding met de boordsteen aan de rechterzijde van de rijbaan en kwam hierdoor ten val. Hij werd gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert in Torhout. Zijn motorfiets werd getakeld. (JH)