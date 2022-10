Motorfietser en elektriciteitspaal aangereden bij nachtelijke ongevallen

In Torhout moest de politie afgelopen weekend tweemaal tussenbeide komen voor verkeersongevallen. Bij een ongeval raakte een bestuurster van een motorfiets lichtgewond.

Beide ongevallen gebeurden in de nacht van vrijdag op zaterdag, vroeg in de ochtend. In de Ruitjesbosstraat werd rond 3 uur een elektriciteitspaal aangereden door een onbekend voertuig. Het voertuig botste tegen de paal die net naast de rijbaan staat ter hoogte van het kruispunt met de Groenhovestraat. Door de botsing knakte de paal af en belandde op de rijbaan. Ondanks de schade aan de wagen pleegde de bestuurder vluchtmisdrijf maar liet brokstukken ter plaatse liggen. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en verwittigde Fluvius voor herstel van de paal.

Enkele uren later kwam het rond 6.40 uur tot een verkeersongeval in de Parkstraat. Een 35-jarige bestuurster van een motorfiets uit Torhout kwam er in botsing met een 20-jarige man uit Staden die een personenwagen bestuurde. Dat gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Zwevezelestraat. De bestuurster van de motorfiets werd licht gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout. (JH)