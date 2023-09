Motorfietser (57) buiten levensgevaar na aanrijding bij kruispunt Rodeberg

Bij de Heuvellandse Rodeberg gebeurde maandagmorgen een zware aanrijding tussen een auto en een motorfiets. De bestuurder van de motorfiets werd in kritieke toestand afgevoerd, maar is intussen buiten levensgevaar.

De hulpdiensten werden maandagochtend even voor zes uur opgeroepen richting Heuvelland voor een zwaar verkeersongeval. Bij de Rodeberg gebeurde maandagochtend een aanrijding tussen een wagen en een motorfiets ter hoogte van het kruispunt van de Dikkebusstraat en de Rodebergstraat. Daarbij raakte de voorruit van het voertuig zwaar beschadigd.

Buiten levensgevaar

De bestuurder van de motorfiets bleek er erg aan toe en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen is de bestuurder – een man van 57 jaar uit Poperinge, buiten levensgevaar. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. De autobestuurder – een 41-jarige Fransman – was niet gewond.

Er werd een verkeersdeskundige aangesteld die de omstandigheden van het ongeval ter plaatse kwam onderzoeken. “Het voertuig is exclusief aansprakelijk”, klinkt het bij het parket.

Brandweer Westhoek en politiezone Arro Ieper bleven nog urenlang ter plaatse om het verkeer te regelen bij het kruispunt tijdens het onderzoek van de deskundige. De wagen werd getakeld.