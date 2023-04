Motorfiets eindigt in gracht na aanrijding in Eernegem

Een 27-jarige motorrijder uit Ichtegem raakte vrijdag in de voormiddag gewond bij een verkeersongeval.

De man werd op zijn motorfiets aangereden door een 60-jarige man uit Jabbeke die een auto bestuurde. Het ongeval gebeurde op de Oostendesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Ganzestraat. Door de klap werd de motorfiets weg gekatapulteerd en kwam in de gracht terecht. De motorrijder raakte daarbij gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Torhout. Zijn motorfiets werd getakeld.

In de Kerkhofstraat in Eernegem reed een onbekende bestuurder donderdag even voor middernacht dan weer twee katafootpaaltjes en een paal met verkeersbord aan. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. De politie onderzoekt de feiten. (JH)