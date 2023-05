Motard zwaargewond na aanrijding door auto

Zaterdagnamiddag raakten een personenwagen en een motorfiets betrokken bij een ongeval op de Ploegsteertbaan in Komen. 3 personen, waaronder 1 zwaargewond, werden naar het ziekenhuis overgebracht. Brokstukken lagen verspreid over een afstand van meer dan 200 meter.

De wagen, een Audi, kwam uit de richting van Waasten en reed naar het centrum van Ploegsteert toe. Ter hoogte van de bocht met het militaire kerkhof liep het volledig fout. “Hij nam de bocht op het foute rijvak. Op dat moment kwam een motorfiets uit de tegenovergestelde richting. Hij reed die motorfiets aan, reed door in de gracht en kwam zo tegen een muur terecht. Daarop ging het voertuig aan het tollen waarna hij honderden meters verder tot stilstand kwam in een andere gracht. We zijn meteen gaan kijken om hem te helpen want we vreesden voor het ergste. Als bij wonder was hij bij bewustzijn en kon hij zelf uit zijn wagen klauteren. Hij mompelde dat hij net terugkeerde van een toernooi en scheen niet te beseffen wat hij zonet had aangericht.”

Op de motorfiets zaten twee personen, een koppel, die beiden gewond raakte. Vooral de man was er ernstig aan toe. De toegesnelde hulpverleners moesten hem eerst ter plaatse stabiliseren alvorens hem naar het ziekenhuis over te brengen. Zijn echtgenote raakte lichtgewond en werd eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Een derde ziekenwagen bracht de chauffeur van de Audi eveneens weg voor verzorging.

Enkele bewoners van de Ploegsteertbaan kwamen eveneens poolshoogte nemen, waar ze al snel hun bezorgdheden wisten te uiten over de vaak hoge snelheden die er worden gehaald. “Het is een lange weg die tussen de velden loopt, waardoor het voor veel chauffeurs erg verleidelijk is om hier stevig door te trappen”, zuchtte een dame. “Combineer dit met de ronduit erbarmelijke toestand van het wegdek en het hoeft niet te verwonderen dat hier ongelukken gebeuren. We hebben al meermaals aan het gemeentebestuur gevraagd om hier verkeersdrempels te plaatsen maar kregen nooit gehoor.”

De Ploegsteertbaan was een tijdlang volledig afgesloten, waardoor weggebruikers moesten omrijden. Bij de politie was niemand bereikbaar voor commentaar.