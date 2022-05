Motard vlucht te voet weg na ongeval met tweede motorrijder op Kortrijkse ring

Bij een ongeval langs de Kortrijkse ring R8 op de grens van Kuurne en Heule (Kortrijk) is dinsdagavond een 45-jarige motorrijder uit Izegem levensgevaarlijk gewond geraakt. Hij was betrokken bij een aanrijding met een tweede motard, maar die vluchtte na het ongeval te voet weg. Hij kon opgespoord worden en bleek uiteindelijk ook zwaargewond.

Omstreeks 20.30 uur reden de twee motards op de mooie zomerse lente-avond langs de R8 vanuit Kuurne richting Heule. Door de ondergaande zon was het zicht wat belemmerd en kwam de eerste 26-jarige motorrijder uit Kuurne ten val. Getuigen die het zagen gebeuren, waren er niet. Een automobilist zag in de verte wel een stofwolk.

De motorrijder uit Kuurne was enkele meters na de splitsing van de Ringlaan ter hoogte van bouwmaterialen en tegels Verhelst met zijn voorwiel onder de vangrail blijven haperen. De tweewieler vloog nog tientallen meters verder. De tweede 45-jarige motorrijder uit Izegem kwam achterop en botste met de vallende motorrijder uit Kuurne. Hij kwam tegen de vangrail terecht en vloog ook nog meters verder. Hij was er erg aan toe en kreeg de eerste zorgen van toegesnelde ambulanciers en een MUG-team toegediend. Hij verkeerde in levensgevaar.

De andere motard uit Kuurne wachtte de komst van de hulpdiensten niet af en zette het te voet op een lopen. Hij werd door de politie opgespoord en kon woensdagochtend zwaargewond bij hem thuis gevonden worden en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Een verkeersdeskundige onderzocht in opdracht van het Kortrijkse parket de precieze omstandigheden van het ongeval. Door het ongeval bleef de R8 tussen de Heirweg in Kuurne en de Izegemsestraat in Heule een hele tijd voor het verkeer afgesloten. Pas iets voor middernacht kon de ringweg opnieuw vrijgegeven worden. (LSi)