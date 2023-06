Motard van politie Oostende lichtgewond bij verkeersongeval

Bij een verkeersongeval heeft een 31-jarige motorrijder van de politiezone Oostende vrijdagmiddag lichte verwondingen opgelopen. Dat meldt de politie van de zone Oostende. Het slachtoffer werd in de flank gegrepen door een wagen.

Het ongeval deed zich rond het middaguur voor in de buurt van het op- en afrittencomplex van de A10 in Zandvoorde. Een motorrijdersploeg kwam van de brug over de snelweg en reed in de Zandvoordestraat richting stadscentrum. Op dat moment had een 29-jarige automobilist net de snelweg verlaten. Hij wilde de Zandvoordestraat dwarsen om de Kuipweg in te rijden, maar had de motorrijder niet opgemerkt. Bij dat manoeuvre werd de politie-inspecteur in de flank aangereden.

Bij zijn val liep het slachtoffer een pijnlijke pols op. “Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, maar stelt het goed”, meldt de politiezone Oostende. De motorrijder wist ernstigere verwondingen te voorkomen door een rolbeweging te maken.

De betrokken automobilist legde een negatieve ademtest af. Ook al zijn papieren waren in orde. Alle vaststellingen werden gedaan door de politie van de zone Bredene/De Haan.