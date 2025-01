Motard (50) zwaargewond naar ziekenhuis met MUG-helikopter na verkeerd ingeschat inhaalmanoeuvre in Ruddervoorde

Een 50-jarige motorrijder uit Veldegem is zondagmiddag zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval in de Westkantstraat in Ruddervoorde. De motard kwam in aanrijding met een wagen die net een inhaalmanoeuvre uitvoerde en kwam daarbij zwaar ten val.

Het ongeval gebeurde omstreeks 15.20 uur in de lange Westkantstraat. Na een flauwe bocht kwamen een motorrijder en personenwagen in aanrijding met elkaar. “Hoe dat precies kon gebeurden wordt nog bekeken”, zegt de politiewoordvoerster. “Volgens de eerste vaststellingen reden ze beiden in dezelfde richting en liep het fout bij een inhaalmanoeuvre van de wagen.”

De 50-jarige motorrijder viel daarbij op de grond en kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend door de hulpdiensten. Uiteindelijk werd hij met zware verwondingen maar buiten levensgevaar weggebracht naar het ziekenhuis met de MUG-helikopter. Door het ongeval was de rijbaan een tijdlang afgesloten. De politie deed de nodige vaststellingen.

© JVMA

© JVMA

© JVMA