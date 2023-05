Motard (30) ernstig gewond na aanrijding met andere motor in Langemark-Poelkapelle

Na een aanrijding tussen twee motoren aan een kruispunt tussen Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke raakte een motard (30) uit Langemark-Poelkapelle zwaargewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar.

Brandweer Westhoek werd zondagnamiddag even voor 15:00 uur opgeroepen voor een voertuigbrand op de Zonnebekestraat tussen Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke. Ter plaatse bleek het te gaan om een zware aanrijding tussen twee motoren. Door de klap was rook ontstaan, maar van brand was geen sprake.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt met de Roeselarestraat. Een van de motorrijders werd richting de gracht gekatapulteerd en was er erg aan toe. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De andere motorrijder, een man van 65 uit Ieper bleek ongedeerd. Zijn vrouwelijke passagier (63) zou wel gewond zijn, maar haar verwondingen leken mee te vallen.

Verkeersdeskundige

Het parket van West-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige om vaststellingen te doen en de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De regio rond het kruispunt van de Zonnebeke- en Roeselarestraat bleef urenlang afgesloten voor het verkeer. De brandweer bleef ter plaatse om signalisatie te voorzien en de brokstukken op te ruimen.

