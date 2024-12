Monsterfile richting Brugge na meerdere ongevallen op E403

Donderdagmorgen was het opnieuw aanschuiven voor wie op de E403 richting Brugge reed. Daar gebeurden in volle ochtendspits enkele ongevallen.

Dat was onder andere het geval in Torhout en in Ruddervoorde, waar er een kop-staartaanrijding was waardoor de linkerrijstrook versperd was. Minstens twee mensen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Verminderd zicht en slechte weersomstandigheden spelen mee in de oorzaak van de ongevallen.

#E403 Ongeval thv Ruddervoorde richting Brugge, links versperd. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) December 5, 2024



Wie richting Brugge reed diende geduld uit te oefenen, want het was bijna een uur aanschuiven van Lichtervelde en Ruddervoorde.

© JVM

© JVM