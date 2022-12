Moeilijke ochtendspits op E403 na ongeval in Ruddervoorde: botsing tussen auto en kleine bestelwagen

Het is opletten geblazen vrijdagmorgen op de weg. Op de E403 in de richting van Brugge is deze ochtend ter hoogte van Ruddervoorde een ongeval gebeurd.

Even voor 7 uur gebeurde op de E403 in Ruddervoorde een ongeval. Een auto en kleine bestelwagen kwamen met elkaar in botsing. De voertuigen die in de richting van Brugge reden botsten, daarbij kwam de bestelwagen in de berm terecht. De personenwagen kwam op de rechterrijstrook tot stilstand. Niemand raakte gewond. Het ongeval zorgde wel voor een file in de richting van Brugge. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen en leidde het verkeer in goede banen.

#E403 Ongeval in Ruddervoorde → Brugge. Enkel links beschikbaar. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) December 16, 2022