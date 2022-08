Moeder met twee kindjes naar ziekenhuis na botsing op kruispunt in Zarren

Na een botsing tussen twee personenwagens op een kruispunt in Zarren moesten woensdagochtend drie mensen naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het gaat om een moeder en haar twee kinderen die in een van de wagens zaten. Een peuter van iets ouder dan een jaar moest even ter observatie in het ziekenhuis blijven.

Het verkeersongeval gebeurde rond 9.15 uur op het kruispunt van de Torhoutstraat met de Kruisstraat in Zarren nabij Kortemark. Een Skoda Superb en een BMW 1-reeks kwamen er met elkaar in botsing. Het ongeval gebeurde toen de bestuurster van de BMW in de Terreststraat reed en verrast werd door de Skoda-rijder die in de Torhoutstraat reed en geen voorrang verleende.

Het kwam tot een stevige botsing waarbij de BMW om zijn as draaide. De wagen is volledig vernield. In de BMW zaten een moeder en haar twee kinderen van 7 en 1 jaar oud. Zij werden allemaal ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Dag in ziekenhuis

De moeder en haar oudste kind bleken er zonder kleerscheuren vanaf gekomen te zijn en mochten het ziekenhuis snel verlaten. Omwille van de erg jonge leeftijd van het kind van 1 moest die overdag in het ziekenhuis blijven ter observatie.

De bestuurder van de Skoda liep lichte verwondingen op aan de arm. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen. De auto’s werden getakeld.

(JH)