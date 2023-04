Moeder met twee kinderen naar ziekenhuis na ongeval

Woensdagavond rond 19 uur gebeurde in Noordstraat in Aartrijke een ongeval. Door een nog onduidelijke reden week een wagen die richting Jabbeke reed af van de rijweg en belandde tegen een boom.

De klap was niet min. Door de impact ging de wagen over kop en belandde opnieuw op zijn wielen. De inzittenden, een mama en twee kinderen waarvan eerst melding werd gemaakt dat ze gekneld zaten, werden alle drie naar het ziekenhuis overgebracht.

De brandweer diende uiteindelijk niemand te bevrijden. Door het ongeval was de straat deels versperd en was er beurtelings verkeer. De politie deed de nodige vaststellingen van hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.