Moeder getuigt nadat zoon (15) levensgevaarlijk gewond raakte bij ongeval in Emelgem: “Hij is uit coma gehaald”

Een 15-jarige jongeman uit Ardooie geraakte zaterdagmiddag levensgevaarlijk gewond bij een verkeersongeval langs een doodlopend stuk van de Tinnenpotstraat in Emelgem. De jongeman kwam er met zijn fiets uit een zijwegje en werd er aangereden. “Hij nam de veiligste route”, zegt zijn moeder.

Het zware ongeval gebeurde omstreeks 12.30 uur op de grens van de Izegemse deelgemeente Emelgem en Ardooie. De 15-jarige fietser, die vlakbij op grondgebied Ardooie woont, reed er met zijn fiets langs een smal weggetje. Hij wou een doodlopende vertakking van de Tinnenpotstraat inrijden, maar net op dat ogenblik kwam er een personenwagen aangereden. De 52-jarige vrouw uit Kortrijk kon de fietser niet meer ontwijken.

In levensgevaar

De jongeman werd geschept en kwam ten val. Al snel werd duidelijk dat zijn toestand zeer ernstig was. Een ambulance en een mugteam snelden ter plaatse. De jongeman kreeg ter plaatse de eerste zorgen. Na ongeveer een halfuur vertrok de ambulance richting het ziekenhuis. De jongen verkeerde op dat ogenblik in levensgevaar.

Lichtpuntje

De 15-jarige Ardooienaar was op weg naar zijn vrienden in Kortrijk om er te voetballen, zijn favoriete hobby. De jongen voetbalde de voorbije jaren bij KV Kortrijk en zou volgend jaar bij KV Oostende voetballen. “Onze zoon keek er enorm naar uit om zaterdagmiddag te gaan voetballen. Hij nam zoals zo vaak het veilige wegje dat we mogen gebruiken van onze buren. Op die manier vermijden we het gevaarlijke kruispunt van de Tinnenpotstraat met de Lijsterstraat”, vertelt zijn moeder. Toch liep het zaterdag helemaal fout voor haar zoon. “Er passeren daar nauwelijks wagens, maar toch gebeurde nu dit ongeval.”

Onze zoon werd in een coma gehouden, maar zondagmiddag is men geleidelijk gestart met hem uit zijn slaap te halen

De toestand van de sportieve jongeman was aanvankelijk levensbedreigend. “Zaterdag en zondagochtend was het bang afwachten. Zondagmiddag kregen we toch al een beetje positiever nieuws. Onze zoon werd in een coma gehouden, maar zondagmiddag is men geleidelijk gestart met hem uit zijn slaap te halen. Het blijft natuurlijk nog altijd afwachten en we mogen nog niet te veel juichen, maar het is toch een lichtpuntje. We zijn al ietsje meer op ons gemak.”

Goede zorgen ter plaatse

De jongeman liep bij de aanrijding onder andere een sleutelbeenbreuk uit, maar voornamelijk de verwondingen aan zijn hoofd baarden de artsen zorgen. Na het ongeval waren de hulpdiensten aanvankelijk een halfuur ter plaatse bezig met het toedienen van de eerste zorgen. “Die goede zorgen ter plaatse hebben misschien wel het verschil gemaakt. In het ziekenhuis werd onze zoon onmiddellijk geopereerd aan zijn hoofd.”

Nauwelijks verkeer

Langs het stuk van de Tinnenpotstraat waar het ongeval gebeurde, passeren dagelijks slechts enkele wagens. De jongeman heeft pech gehad dat net op het ogenblik hij de straat kwam opgedraaid er een auto kwam aangereden. Het weggetje waarop hij reed wordt vaak gebruikt door buurtbewoners die de drukkere wegen rond Ardooie en Emelgem willen vermijden. Op het kruispunt van het weggetje met de Tinnenpotstraat hangt een spiegel omdat de zichtbaarheid er beperkt is. Door het ongeval bleef het doodlopende gedeelte van de Tinnenpotstraat urenlang afgesloten voor het verkeer.

Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld omdat de omstandigheden van het ongeval niet helemaal duidelijk waren.