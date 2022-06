Moeder en drie kinderen uit Zwevegem naar ziekenhuis na aanrijding door bestelwagen in Ingooigem

Bij een ongeval in de Stijn Streuvelsstraat in Ingooigem zijn vrijdagavond een moeder en drie kinderen betrokken geraakt. Allen moesten ter controle naar het ziekenhuis al zijn enkel de moeder en een elfjarig zoontje lichtgewond. Een bestelwagen reed achteraan op hen in.

In de Stijn Streuvelsstraat zijn momenteel wegenwerken aan de gang waardoor tijdelijke verkeerslichten opgesteld zijn. Vermoedelijk stond er een file voor het rode licht. Een 30-jarige man uit Zwevegem merkte deze te laat op en reed rond 17.15 uur met zijn nieuwe bestelwagen achteraan in op een grijze Volkswagen.

Moeder en tienerzoon gekneld

Daarin zat een 37-jarige moeder uit Zwevegem en haar drie kinderen van elf, drie en anderhalf. De jongste twee zaten op de achterbank en bleven ongedeerd. De moeder en haar elfjarig zoontje zaten voorin en raakten door de klap gekneld in het voertuig.

“We moesten een dakoverslag uitvoeren”, zegt brandweerofficier van zone Fluvia Frank Vandewiere. “Daarbij plooien we het hele dak van de auto open om de slachtoffers te bevrijden. Die waren tijdens de hele procedure bij bewustzijn en vertoonden geen uitwendige verwondingen.”

Verpleegster

De chauffeur van de bestelwagen bleef ongedeerd. Hij verwittigde zijn vriendin die verpleegster is en zij kwam snel ter plaatse om hulp te bieden.