Moeder en baby belanden in de gracht bij ongeval met drie wagens in Torhout

Bij een verkeersongeval met drie wagens op de R34 in Torhout zijn woensdagavond verschillende mensen lichtgewond geraakt. Een moeder en haar baby belandden met hun wagen in de gracht, maar zij bleven volgens de eerste vaststellingen ongedeerd. Door het ongeval was de afrit Torhout een tijdlang volledig afgesloten.

Het ongeval gebeurde even na 18 uur op de R34, dat is de verbindingsweg richting autostrade. Er waren drie wagens betrokken, maar de precieze omstandigheden waren niet meteen duidelijk. Het slechte weer met de hevige regen en rukwinden speelde meer dan waarschijnlijk wel een rol.

De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar uiteindelijk bleek de lichamelijke schade mee te vallen. Verschillende mensen raakten gewond, maar niemand liep zware letsels op. Een moeder en haar baby ontsnapten aan erger en liepen geen verwondingen op nadat hun wagen in de gracht eindigde. De afrit Torhout werd door het ongeval wel een tijdlang afgesloten in afwachting van de vaststellingen en takelwerken.