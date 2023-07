Moeder (36) en twee jonge kindjes komen met schrik vrij na zware aanrijding met tractor in Handzame

Een 36-jarige vrouw uit Torhout is samen met haar twee jonge kindjes met de schrik vrijgekomen na een zware aanrijding door een tractor in Handzame. De wagen van de vrouw is volledig vernield en door het ongeval ontstond er zware verkeershinder.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagnamiddag rond 16.30 uur op de Staatsbaan in Handzame. Een 36-jarige vrouw uit Torhout kwam er met haar Opel Corsa vanuit de Aarsdamstraat gereden toen het bij het oversteken van de straat verkeerd ging. Op die plaats gebeurden in het verleden al diverse ongevallen waarbij ook gewonden vielen. Dat was dit keer gelukkig niet het geval. “Mijn vrouw had net onze kindjes van bijna 1 jaar oud en vier jaar gaan ophalen in Kortemark”, zegt haar man.

“Ze kon het kruispunt oversteken om naar links te draaien om zo richting Torhout te rijden. Toen ze overgedraaid was, moest ze halt houden voor een fietser die er op het fietspad overstak. Op dat moment werd ze achteraan zwaar aangereden door een tractor. Haar auto werd weg gekatapulteerd en kwam aan de overkant van de weg tot stilstand. Ze zijn allemaal erg geschrokken en onze kindjes huilden enorm, maar gelukkig zijn ze allemaal ongedeerd.”

Verkeershinder

Het ongeval leidde wel tot zware verkeershinder. De tractor geladen met kar met koeien blokkeerde de doorgang. De brandweer moest aan beide zijden een signalisatiewagen plaatsen om het verkeer beurtelings te laten passeren. Na de nodige vaststellingen door de politie kon de chauffeur van de tractor zijn weg verder zetten en de dieren gaan afzetten. De Opel Corsa moest getakeld worden. De brandweer ruimde ook nog brokstukken van de weg. (JH)