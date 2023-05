Minister Vincent Van Quickenborne betrokken in klein ongeval onderweg naar congres: “Gelukkig alleen blikschade”

Zaterdagochtend 13 mei raakte vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne betrokken in een klein ongeval op het kruispunt van de Brugsesteenweg en de R8. “De minister was onderweg naar een congres van zijn partij Open VLD in ‘t Kuipke in Gent toen het tot een aanrijding kwam. Gelukkig bleef het alleen bij blikschade”, liet zijn entourage weten.

Het kruispunt van de Brugsesteenweg en de R8 in Kortrijk is zeer gevaarlijk kruispunt, waar er al meerdere ongevallen gebeurden. Daarom voert de Vlaamse dienst Mobiliteit en het Agentschap Wegen en Verkeer een onderzoek over hoe ze de gevaarlijke situatie op de grens van Kuurne met Kortrijk best moeten aanpakken.