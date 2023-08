Minibus met vijf bejaarden aan boord belandt in de gracht na uitwijkmanoeuvre voor ambulance

Woensdagmiddag rond 16.30 uur belandde een minibus van een zorgcentrum, met daarin vijf bejaarden, in de gracht. Het ongeval gebeurde in de Oosternieuwweg in Varsenare.

De minibus diende op de smalle weg uit te wijken voor een ambulance die naar een interventie reed. Toen de bestuurder van de minibus zijn voertuig in de berm stuurde, om plaats te maken voor de ambulance, ging de minibus aan het schuiven en belandde zijdelings in de gracht.

Eén bejaarde naar ziekenhuis

De vijf inzittenden konden met de hulp van de brandweer en medisch personeel, ook de MUG-heli kwam ter plaatse, allemaal het voertuig verlaten en liepen geen noemenswaardige verwondingen op. Een bejaarde die speciale behandeling nodig had, werd wel naar het ziekenhuis overgebracht.

Voor de interventie waarnaar de ambulance op weg was, werd een andere ziekenwagen opgeroepen. De weg bleef tot na de takelwerkzaamheden afgesloten voor het verkeer.