Minderjarige fietsster in kritieke toestand afgevoerd na aanrijding in Reningelst

Bij het Poperingse dorp Reningelst is woensdagavond een ernstig ongeval gebeurd. Een minderjarige fietsster werd aangereden door een personenwagen en is in kritieke toestand afgevoerd.

De politiezone Arro Ieper kreeg woensdag rond 17.45 uur een melding van het ongeval. De aanrijding gebeurde op de Clyttesteenweg ter hoogte van het kruispunt met de Diepestraat. Het gaat om een landelijk weggetje, net buiten de bebouwde kom van Reningelst.

Een minderjarig meisje zou de Diepestraat zijn afgedaald op haar fiets richting de Clyttesteenweg. Bij het kruispunt kwam het tot een aanrijding aan de rechterkant van een voertuig, dat vanuit de richting van Reningelst leek te komen. Door de klap was een van de zijruiten van de Volkswagen verbrijzeld.

Toestand gestabiliseerd

De toestand van de fietsster bleek meteen ernstig. Een MUG-team en ambulance verzorgden het meisje een tijdlang ter plaatse voordat ze werd overgebracht naar het ziekenhuis.

“Het slachtoffer is in levensgevaar”, zegt Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. Haar toestand zou later op de avond zijn gestabiliseerd. Het parket van West-Vlaanderen stelde geen verkeersdeskundige aan.

Voorrang

Volgens de bestuurder van het voertuig had de fietsster geen voorrang verleend aan het kruispunt en kon hij een aanrijding niet meer vermijden. “Het meisje was maar half bij bewustzijn en kon niet meer praten”, verklaarde de aangeslagen man.

Tijdens de vaststellingen van de politie was de Clyttesteenweg een poos afgesloten voor het verkeer tussen Reningelst en het Heuvellandse dorp De Klijte. (TP)