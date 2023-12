Minderjarige fietser aangereden: bestuurder heeft zich gemeld

Politiezone Arro Ieper lanceert een oproep na een ongeval met vluchtmisdrijf in Wervik. Afgelopen maandag 4 december werd rond 18 uur een minderjarige fietser aangereden in de Hellestraat.

Het slachtoffer werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens vaststellingen van de politie vertraagde het aanrijdend voertuig na het ongeval heel even, maar besliste de bestuurder nadien toch om verder te rijden.

Ter plaatse werden meerdere brokstukken aangetroffen. Het gaat onder meer om een rechtse spiegelkap en stukken van de carrosserie. Alle stukken hebben een felblauwe kleur. Uit analyse blijkt dat het gaat om een Ford Fiesta. Ondertussen heeft de bestuurder zich bij de politie gemeld.

Het slachtoffer is een 11-jarige jongen. Hij was op weg naar de logopedie. Maandagavond mocht hij het ziekenhuis al verlaten. Vandaag heeft de jongen nog pijn aan hoofd, nek en been. Zijn fiets liep zware schade op. De rest van de week blijft de tiener thuis van school. Het gaat om een speler van de U12 van Eendracht Wervik. (TP/EDB)