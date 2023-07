Militairen bieden allereerste hulp bij brandend voertuig op autosnelweg: “Zonder aarzeling ondernamen we actie”

Zaterdagvoormiddag 7 juli vond er richting de kust een ernstig ongeval plaats op de E40 in Oordegem, een deelgemeente van Lede. Het incident omvatte drie voertuigen, waarbij één van de wagens in brand vloog. Als gevolg van het ongeval ontstond er een file van maar liefst 7 kilometer in de richting van de kust.

Opmerkelijk genoeg waren het militairen op kampperiode in Lombardsijde die als eersten ter plaatse waren om hulp te bieden. Ze namen deel aan een oefening met toekomstige officieren en medische professionals van de Koninklijke Militaire School (KMS). Als verantwoordelijken voor de medische bevoorrading van de MANAMA-studenten (studenten in specialisatie voor dokters, chirurgen en tandartsen, red) waren ze op terugweg van Peutie, hun hoofdkwartier en medische thuisbasis, waar ze medisch materiaal hadden opgehaald.

Brandend voertuig

“Terwijl we op de terugweg waren op de E40, merkten we in Lede zwarte rook en een chaotische en onveilige verkeerssituatie op. Zonder aarzeling ondernamen we actie en reden we over de pechstrook om als eerste ter plaatse te zijn. Gewapend met een brandblusapparaat uit ons militaire voertuig probeerden we vanop een veilige afstand het vuur te blussen. Helaas was het vuur te hevig en slaagden we er niet in om het te doven”, vertelt Sergeant- onderofficier, medische bevoorrading en logistieke ondersteuning Solaïman Amarchouh.

Gelukkig slaagden de drie inzittenden van het brandende voertuig, waaronder een baby in een Maxi-Cosi, er op tijd in om de auto te verlaten en zich naar de pechstrook te begeven. “Een collega paracommando van het medische team stopte alle voertuigen en plaatste een veiligheidsdriehoek om het gevaar aan te geven. Daarnaast werden de hulpdiensten geïnformeerd en kregen de slachtoffers medicatie, water en zelfs zonnecrème aangeboden, wat eigenlijk bedoeld was voor de leerlingen dokters in specialisatie.” De militairen deden dit zonder enige twijfel.

Het feit dat de inzittenden het ongeval en de brand hebben overleefd, kan als een geluk bij een ongeluk worden beschouwd. Alle wachtende automobilisten werden verzocht hun voertuigen uit te schakelen om de brandweerlieden, die ter plaatse kwamen om het vuur te blussen, niet te hinderen.

Onbaatzuchtigheid

De acties van deze militairen uit Lombardsijde tonen de onbaatzuchtigheid en toewijding van onze krijgsmacht. Ze staan niet alleen klaar om te dienen in gevechtssituaties, maar tonen ook hun waarde als eerstehulpverleners in noodsituaties zoals deze. Hun snelle reactie en moedige optreden hebben mogelijk levens gered en verdere schade voorkomen.