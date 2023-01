Mercedes in de gracht langs Rijksweg in Roeselare

Langs de Rijksweg in Roeselare belandde een Mercedes maandagavond omstreeks 21 uur naast de weg in de gracht.

Onder andere de brandweer snelde naar de omgeving van het kruispunt met de Iepersestraat om de man achter het stuur te bevrijden. Uiteindelijk kon hij vrij gemakkelijk naar een toegesnelde ambulance worden gebracht. De man werd gewond, maar bij bewustzijn afgevoerd naar AZ Delta in Rumbeke.

Hoe het ongeval precies is gebeurd, is onduidelijk. De Mercedes reed richting Ardooie, maar week plots erg van zijn vak af en belandde uiteindelijk links in de gracht. Het voertuig met Roemeense nummerplaat moest getakeld worden.