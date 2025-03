Meisje (17) naar ziekenhuis na botsing tussen fiets en auto

Een 17-jarig meisje is donderdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in Houthulst.

Het meisje reed op haar fiets in de Stokstraat toen een auto er wilde indraaien om naar een parking te gaan. Wellicht had de bestuurder de fietsster niet opgemerkt. Het meisje probeerde nog te remmen, maar botste toch in de flank van de wagen en kwam daarna ten val. De politie en een ziekenwagen kwamen ter plaatse. Het meisje bleek last te hebben van haar linkerzijde en werd voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. (JH)