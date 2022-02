Meisje (17) aangereden in Gistel en met lichte verwondingen naar ziekhuis gebracht, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

In de Mosselstraat in Gistel is dinsdagmorgen een 17-jarig meisje op haar fiets onderuit gereden door een personenwagen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde volgens de politie Kouter rond 8.50 uur aan het kruispunt met de Callaertswalledreef. Het kwam tot een botsing en het meisje kwam stevig ten val.

Ze werd met lichte verwondingen naar het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende overgebracht. De politie kwam eveneens ter plaatse voor de vaststellingen en is een onderzoek gestart naar de aanrijder.

(BB)