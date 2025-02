Meisje (15) buiten levensgevaar nadat moeder (44) tegen verlichtingspaal knalt in De Haan

Het 15-jarige meisje dat enkele weken geleden levensgevaarlijk gewond raakte bij een verkeersongeval in De Haan verkeert niet langer in levensgevaar. Dat bevestigt het West-Vlaamse parket. Ondertussen loopt het onderzoek naar het ongeval verder. De 44-jarige moeder uit Oostende zit nog steeds in de cel op verdenking van een dubbele moordpoging. Haar tweede dochter liep bij het ongeval minder zware verwondingen op.

Een 44-jarige vrouw reed op woensdag 5 februari met haar wagen – en daarin haar beide dochters van 12 en 15 jaar – in op een verlichtingspaal op de Nieuwe Rijksweg, de kustbaan tussen De Haan en Wenduine. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en meteen werd duidelijk dat het om een zwaar ongeval ging.

De oudste dochter werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis. Het West-Vlaamse parket bevestigt nu dat de toestand van de tiener gunstig evolueert en er geen sprake meer is van levensgevaar. De jongste dochter raakte als bij wonder slechts licht gewond.

De agenten vonden even later een afscheidsbrief terug, maar of het ook effectief om een zelfmoordpoging gaat is nog niet duidelijk. De 44-jarige moeder werd opgepakt en verscheen op 11 februari voor een eerste maal voor de raadkamer. Daar werd beslist om haar aanhouding met een maand te verlengen. De jongste dochter werd inmiddels onder toezicht van de jeugdrechter geplaatst. Volgens advocaat Lawrence Taillaert is de moeder héél begaan met de toestand van beide dochters.

Het onderzoek naar de feiten loopt voorlopig verder.