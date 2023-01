Meisje (12) uit Torhout op fiets aangereden, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

In de Aartrijkestraat in Torhout werd woensdagmiddag een 12-jarig meisje op haar fiets aangereden door een auto. Haar fiets is beschadigd maar ze raakte niet gewond. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf.

In de Aartrijkestraat in Torhout werd een 12-jarig meisje op haar fiets aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde woensdagmiddag rond 13 uur toen het meisje uit Torhout met haar fiets langs de Aartrijkestraat reed en de baan wou dwarsen. Ze werd aangereden ter hoogte van het voorwiel van de fiets door een personenwagen die de vlucht nam. Ze raakte niet gewond maar haar fiets is wel beschadigd door de aanrijding. De politie onderzoekt de zaak. (JH)