Een hagelbui zorgde deze morgen voor heel wat verkeersellende op de wegen in en rond Ruddervoorde.

Op de E403 gebeurden meerdere kleine ongevallen. In de richting van Kortrijk reden drie wagens op elkaar in en in de richting van Brugge gebeurde ter hoogte van Lichtervelde ook een aanrijding.

Niemand raakte voor zover bekend gewond, maar de ongevallen zorgden wel voor lange files met vertragingen van 30 minuten en meer. Het blijft de hele dag nog opletten voor gladheid en winterse buien.