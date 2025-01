Donderdagavond gebeurde een zwaar verkeersongeval op de N58 in Geluwe, in de omgeving van de A19. Een bestelwagen en een auto botsten er frontaal op elkaar. Er vielen meerdere gewonden. Door het ongeval was het op- en afrittencomplex lange tijd afgesloten voor het verkeer. Intussen is de weg wel weer vrijgemaakt.

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse. © Facebook Brandweer Westhoek – post Geluwe

