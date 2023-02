Meer verkeersdoden op West-Vlaamse wegen in 2022

Het aantal doden op onze wegen in 2022 is met 8 procent gestegen ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit de laatste Verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute, op basis van cijfers van de federale politie. Vorig jaar kwamen 521 personen om het leven. Een op de drie slachtoffers was een voetganger of een fietser. Het aantal fietsdoden steeg van 74 naar 95, het hoogste aantal ooit.

Alle nationale tendensen vertonen een stijging. Het aantal gewonden (+8 procent) en het aantal letselongevallen (+9 procent) stijgen namelijk ook. Wel zijn er grote verschillen tussen de regio’s. In Vlaanderen daalde het aantal verkeersdoden met 7 procent (van 291 naar 271). In Wallonië was er een forse stijging (van 187 naar 229 doden). In Brussel is het aantal doden gestegen van 6 naar 21. Het is van 2018 geleden dat er nog zoveel verkeersdoden vielen in Brussel.

Stijging in West-Vlaanderen

In Limburg (-15 doden), Antwerpen (-11 doden) en Vlaams-Brabant (-6 doden) was de balans positiever dan vorig jaar. In Oost-Vlaanderen steeg het aantal verkeersdoden van 55 naar 60 en in West-Vlaanderen steeg het aantal doden van 56 naar 63.

Fietsers en voetgangers

95 fietsers (ten opzichte van 74 in 2021) en 80 voetgangers (tegenover 69 in 2021) kwamen om het leven in ons verkeer in 2022. Bijna de helft van de fietsdoden (46 procent) is ouder dan 65 jaar. Bijna 4 op de 10 fietsers (39 procent) reden met een elektrische fiets op het moment van het ongeval.

E-step

Daarnaast waren er ook vier doden bij de gebruikers van een e-step. Ongeveer elke twee dagen komt er in ons land een kwetsbare weggebruiker om het leven. Er waren in 2022 1.715 letselongevallen met een e-step, ofwel vijf per dag. Dat is een stijging met 63 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Brussel zijn ongevallen met e-steps goed voor ongeveer één op de zes letselongevallen (18 procent).