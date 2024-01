Meer dodelijke ongevallen met fietsers in West-Vlaanderen

Er zijn vorig jaar in West-Vlaanderen minder dodelijke verkeersslachtoffers gevallen, maar bij meer ongevallen waren fietsers betrokken. Dat is bekendgemaakt op fietsbeurs Velofollies in Kortrijk.

Er gebeurden vorig jaar zeker 59 dodelijke verkeersongevallen in de kustprovincie. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het kabinet van gouverneur Carl Decaluwé vrijdag verspreid heeft op basis van processen-verbaal. In 2022 waren het er 65.

Bij die ongevallen kwamen vorig jaar 66 mensen om het leven, 4 procent minder dan in 2022. Bij een derde van de ongevallen was een fietser betrokken, en dat is een lichte stijging.

Negen keer was een e-bike betrokken, acht keer een gewone fiets, twee keer een koersfiets, twee keer een mountainbike en een keer een e-quad. Opvallend is dat het in twee gevallen ging om ongevallen waarbij de beide betrokkenen fietsers waren.

Campagne

Op Velofollies is een nieuwe editie van de campagne “Fietsen in Harmonie” gelanceerd. Dat is een samenwerking tussen onder meer de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, het provinciebestuur en de lokale politiezones. Via sensibilisering proberen de initiatiefnemers verkeersongevallen te vermijden. Vrijwilligers gaan daarvoor bijvoorbeeld langs in scholen.

Op de beursvloer in Kortrijk kunnen bezoekers op de stand van de campagne deelnemen aan een quiz over de verkeersregels. Alle deelnemers krijgen een bidon met een afbeelding van Gianni Vermeersch, de wereldkampioen gravel 2022 en peter van de campagne. Daarnaast valt er ook een koersfiets te winnen.