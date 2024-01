Meer dan twintig keer veroordeeld en zwaar onder invloed, maar doodrijder Tieltse Stefanie verlaat rechtbank met celstraf van zes jaar met uitstel

Al meer dan twintig keer veroordeeld, een rijverbod op zak en onder invloed van drank en cocaïne. Zo veroorzaakte de toen 28 jaar oude Clint V. uit Deinze in september 2020 in Drongen een zwaar ongeval. Daarbij kwam zijn toenmalige vriendin Stefanie Verstappen (25) uit Tielt om het leven. Zij werd uit de wagen geslingerd en was op slag dood. Daarvoor werd de man eerder tot een effectieve celstraf van vier jaar veroordeeld. Clint ging in beroep en de Gentse politierechtbank zette nu zijn straf om naar zes jaar cel met uitstel.

Het dramatische ongeval gebeurde op op 24 september 2020 rond 5 uur ‘s ochtends in de Noordhoutstraat in Drongen, deelgemeente van Gent. Clint scheurde er over de weg, raakte de controle over het stuur kwijt en botste tegen enkele bomen en een verlichtingspaal. Uiteindelijk kwam hij in ene gracht tot stilstand. Stefanie Verstappen (25) werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse.

Clint V. zelf, nu 32 jaar oud, raakte zwaargewond. Aanvankelijk beweerde hij dat hij niet zelf achter het stuur zat, maar reed onder invloed van alcohol en cocaïne aan veel te hoge snelheid. Hij werd aangehouden voor onopzettelijke doding en moest zich daarvoor verantwoorden voor de politierechtbank. De familie van het slachtoffer had gehoopt dat de man voor de correctionele rechtbank zou verschijnen omdat hij het ongeval opzettelijk zou veroorzaakt hebben.

Vorig jaar nog effectieve celstraf

De politierechter legde de man vorig jaar vier jaar effectieve cel, 16.000 euro boete en een rijverbod van zeven jaar op. De politierechtbank beval toen ook zijn onmiddellijke aanhouding, omdat de man al meer dan twintig veroordelingen opliep en nooit zijn verantwoordelijkheid nam.

Volgens zijn advocate kaderden de feiten in een zware verslaving en heeft de man zich intussen herpakt. De correctionele rechtbank verwees daar ook naar in het vonnis. “Het laatste herval van de beklaagde dateert van 2021 en hij werkt aan zijn herstel. Hij volgt een ambulant traject voor zijn cocaïneverslaving.”

Naast de celstraf en boete met uitstel mag de man vijftien jaar lang geen gemotoriseerde voertuigen besturen

De rechtbank hield ook rekening met ‘de relatief jonge leeftijd’ van de man en besloot dat hij meer gebaat is bij een begeleiding dan een effectieve gevangenisstraf.

Anderzijds haalden de drie rechters ook de manifeste ernst van de gepleegde feiten aan. “De man heeft onopzettelijk de dood veroorzaakt van zijn toenmalige vriendin”. ook het feit dat hij onder invloed van alcohol en cocaïne was, uitermate roekeloos reed en al meermaals veroordeeld was, werd tegen het licht gehouden.

Geen gordel aan

Clint V. zelf was niet aanwezig bij de uitspraak. De nabestaanden van Stefanie Verstappen reageerden woedend op het vonnis. Zij krijgen een schadevergoeding, maar de rechtbank oordeelde dat de vrouw voor tien procent verantwoordelijk is omdat ze geen gordel droeg en in de wagen instapte, hoewel ze wist dat de bestuurder onder invloed verkeerde.

De man had, in tegenstelling tot eerder gemeld, wél een rijbewijs, maar mocht niet rijden op het ogenblik van de feiten. De politierechtbank had hem in 2017 immers veroordeeld voor een overtreding en het herstel van het recht tot sturen afhankelijk gemaakt van het slagen in een medisch en psychologisch onderzoek en een theoretische en praktisch examen.

20.000 euro boete met uitstel

Uit het volledige vonnis blijkt dat de rechtbank bezorgd blijft over de vraag of de man zijn voorwaarden zal nakomen. “Het verleden spreekt alvast niet in zijn voordeel. Op 19 december 2018 liep hij bij de rechtbank van eerste aanleg in Gent een veroordeling op waarbij een gedegen psychosociale begeleiding een voorwaarde vormde voor probatie, maar die heeft hij nog steeds niet aangevat”, klonk het.

“Elke reden leek voldoende om die niet op te starten. Dit lijkt tekenend te zijn voor zijn attitude tegenover de door hem gepleegde feiten.”

“Het aantal drugtesten dat de man voorlegt, is eerder summier en biedt geen sluitende garantie dat de gedaagde niet zal hervallen”, stelt het vonnis. “Desalniettemin is de rechtbank ervan overtuigd dat de maatschappij eerder gebaat is met een begeleiding dan met een effectieve gevangenisstraf waarbij alle huidige vooruitgang teniet zal gedaan worden en er amper zal verder gewerkt worden aan de re-integratie van de gedaagde.”

De opgelegde schadevergoeding is voorlopig en de rechtbank stelde een deskundige aan om de definitieve schade te onderzoeken. Behalve de zes jaar cel met uitstel legden de drie rechters een boete van 20.000 euro met uitstel op en beslisten ze dat de man gedurende in totaal vijftien jaar geen gemotoriseerde voertuigen meer mag besturen.