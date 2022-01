Medewerkster Wit-Gele Kruis lichtgewond bij ongeval

Op het kruispunt van de Deinsesteenweg en de Zuiderring in Tielt gebeurde er woensdagochtend een ongeval met zware materiële schade. Een 46-jarige medewerkster van het Wit-Gele Kruis geraakte daarbij lichtgewond.

De vrouw uit Tielt reed met haar wagen langs de Deinsesteenweg richting Deinze. Ter hoogte van het kruispunt met de Zuiderring wou een 18-jarige jongeman uit Dentergem met zijn BMW de Zuiderring inslaan. Beide wagens konden elkaar niet ontwijken en botsten op elkaar. De linkervoorzijde van de wagen van het Wit-Gele Kruis en de voorzijde van de BMW geraakten daarbij ernstig beschadigd.

Niet gekneld

Doordat de vrouw even in haar wagen bleef zitten, dachten omstaanders dat ze mogelijk gekneld zat. De brandweer werd opgeroepen, maar moest uiteindelijk niet tussenkomen. De vrouw kon zelfstandig haar wagen verlaten. Ze liep bij het ongeval lichte verwondingen op. De jongeman kwam met de schrik vrij. Beide wagens werden onmiddellijk van het kruispunt gehaald waardoor er slechts weinig verkeershinder was. De twee betrokken voertuigen werden even nadien weggetakeld.