Martine (76) overleden bij ongeval in Ramskapelle: “Ze was zo’n trotse vrouw”

“Mama was een trotse vrouw. Altijd mooi gekleed ook. Ze genóót van het leven, samen met papa.” De dochters van Martine Verduyn (76) kunnen amper bevatten dat hun mama er niet meer is. Martine, telg van een bekende schoenenfamilie, overleed donderdagmiddag bij een tragisch verkeersongeval in Ramskapelle bij Knokke-Heist. Haar man Johan Pintelon (80) kon net op tijd gered worden door passanten.

Het is met zachte stem dat Isabel Pintelon, gesteund door haar echtgenoot en in naam van de volledige familie, vertelt over het tragische ongeval dat het leven kostte aan haar mama. Isabel wil praten als eerbetoon aan de vrouw die haar moeder was. “Ze genoot enorm van het leven. Samen met papa ging ze graag een hapje eten of gingen ze op reis. Meestal twee keer per jaar”, zegt Isabel. “Sinds een tiental jaar woonden ze in Knokke-Heist. Daarvoor hadden ze er een tweede verblijf, maar na hun pensioen trokken ze er permanent heen.” De vrouw zoekt vervolgens naar woorden. Niet omdat ze er niet zijn, wél omdat het ongeloof dat haar mama er niet meer is nog steeds groot is.

Het was dan ook een tragisch ongeval dat haar het leven kostte. Martine Verduyn (76) zat donderdagmiddag samen met haar echtgenoot Johan Pintelon (80), een gepensioneerde huisarts, in hun wagen. Het koppel reed huiswaarts richting hun appartementje op de zeedijk in Duinbergen. Ter hoogte van de rotonde in de Heistlaan liep het evenwel gruwelijk verkeerd. Johan verloor de controle over het stuur en de wagen van het koppel eindigde naast de rijbaan. Net daar waar ook een vaart liep. Omdat de wagen op z’n kop belandde, konden Johan en Martine onmogelijk op eigen kracht uit het water klauteren. Passanten zagen het ongeval gebeurden en slaagden er nog net in om Johan uit het wrak te halen. Voor zijn vrouw kwam alle hulp te laat – ondanks verwoede pogingen van de passanten. De duikers van de brandweer haalden haar lichaam boven, maar een reanimatiepoging mocht niet meer baten. Martine overleed ter plaatse.

Fiere vrouw

Voor de twee dochters van het koppel komt het verlies van hun mama heel hard binnen. Martine Verduyn (76) is in Brugge en omstreken voor velen een bekend gezicht. In 1987 startte ze, als telg van een schoenenfamilie, in de Baliestraat in de wijk Sint-Gillis een schoenenwinkel op: schoenen St. Gillis. In 2001 opende ze een tweede vestiging, in de Majoor Woodstraat in Oostkamp, vlakbij het gemeentehuis. En in 2008 verhuisde de vestiging in Brugge naar een ruimer pand op een andere locatie in de stad. Haar dochters stapten mee in de zaak, maar in 2021 sloot de bekende schoenenwinkel definitief de deuren. Als familiebedrijf werd het namelijk steeds moeilijker om op te boksen tegen de e-commerce.

“Mama was in de eerste plaats een enorm fiere vrouw. Ze was graag mooi gekleed en ging bijvoorbeeld bijna wekelijks naar de kapper. Mama leefde eigenlijk als een koningin in de beste zin van het woord”, zegt Isabel met een glimlach. “We hadden een enorm goede band en hoorden elkaar dagelijks. Net daarom is het amper te vatten dat ze er niet meer is. Het moeilijkste is dat we geen afscheid konden nemen. Dat het zó plots is, maakt het allemaal extra zwaar. Al zijn we ook blij dat papa het ongeval wel overleefde. De mensen die hem hielpen zijn we enorm dankbaar.”

Twee handen op één buik

Isabel was donderdagavond thuis toen plots de bel ging. “Enkele politiemensen in burger die vroegen of ze mochten binnenkomen”, aldus Isabel. “Er werd gevraagd om allemaal te verzamelen aan tafel. Op dat moment wéét je natuurlijk dat er slecht nieuws zal volgen en krijg je een enorme klop. We zijn quasi meteen richting ziekenhuis gereden om papa te zien. Hij was en is natuurlijk enorm onder de indruk. Er overviel hem een schuldgevoel, wat uiteraard absoluut niet nodig is. Weet je, we zijn altijd een hechte familie geweest en dat zullen we blijven.”

Isabel en haar zus Katrien nemen hun vader absoluut niks kwalijk. De komende tijd willen de zussen er alles aan doen om Johan, die een hoofdwonde opliep en wellicht dit weekend naar huis mag, te steunen. “Hij beleeft het ongeval telkens opnieuw in zijn hoofd en zei dat hij liever had gehad dat hij het was geweest die het ongeval niet overleefde. We zullen er alles aan doen om dat onnodige schuldgevoel uit zijn hoofd te praten. Want mama en papa: dat waren twee handen op één buik. Altijd waren ze samen. Die mooie herinneringen willen we blijven bewaren.”