Marc (58) en Sabine (57) zagen tractor in woning rijden en zoeken hulp: “We hebben het lastig”

Na een zware woningbrand verliezen Marc Benaerts (58) en Sabine de Graeve (57) opnieuw hun hebben en houden wanneer een tractor hun woning binnenrijdt in Zonnebeke. “Twee minuten eerder en mijn vrouw was er niet meer”, zegt Marc die het mentaal lastig heeft. Hun nichtje is een steunactie gestart.

“Fysiek zijn we oké, maar mentaal hebben we het echt lastig. Als die tractor twee minuten eerder binnengereden was, dan zat mijn vrouw nu niet naast me.” Marc Benaerts (58) en Sabine de Graeve (57) zijn nog steeds zwaar aangeslagen door het ongeval van 6 november. Die bewuste maandagmorgen crashte een tractor met aanhangwagen tegen hun huurhuis in Zonnebeke. De ravage was enorm: een groot stuk van de voor- en zijgevel waren tot de nok uit het huis geslagen.

Wonder

“We waren allebei thuis, net als onze hondjes Sloeber en Samtje”, zegt Marc. “Mijn vrouw zat in de zetel op de plek waar de tractor tegen het huis reed en ging net voor de aanrijding aan een tafel zitten een paar meter verder. Ze had de natuurlijke reactie om weg te springen waardoor ze als bij wonder ongedeerd bleef. Ik hoorde haar roepen en tieren van de schrik.”

“Ik was toen koffie aan het maken in de keuken en hoorde een groot kabaal van glasgerinkel en vallende brokstukken. Vanuit de enorme stofwolk sprongen de verschrikte hondjes ons in de armen. Wanneer het stof wegtrok zagen we die tractor staan in ons huis. Hallucinant!”

Brand

Ook in een eerdere woonplaats van het koppel sloeg het noodlot toe. “Een kleine twintig jaar terug waren we slachtoffer van een grote woningbrand in Middelkerke, de dag voor Moederdag. De emoties van toen komen nu weer omhoog.”

De materiële schade is opnieuw aanzienlijk. “We hebben geen meubels meer en de zoektocht naar een geschikte huurwoning waar ook onze hondjes terechtkunnen is niet evident. Het enige wat we willen is een huisje om opnieuw te beginnen. Sorry… (snikt), we wensen gewoon een nieuwe start.”

Ademruimte

Het koppel werd opgevangen bij kennissen in de buurt. “Ik was enorm geschrokken toen ik die beelden zag van de crash bij mijn tante en nonkel”, zegt Nicky Pauwaert (33) uit Koolskamp, een deelgemeente van Ardooie. “Het was echt heftig. Ik ben blij dat ze ongedeerd zijn. De schade is enorm. Tegen dat alles rond is met de verzekering… Ik wil dat ze nu al ademruimte hebben voor een nieuwe start. Extra stress door geldzorgen kunnen ze missen. Je merkt ook wel dat ze het enorm moeilijk hebben om erover te praten. Mentaal zijn ze gebroken. Ze moesten al eens van nul herbeginnen. Stel je voor dat je dit zelf meemaakt. Daarom startte ik een crowdfundingactie. Alle beetjes helpen.”

Intussen is al zo’n tweeduizend euro ingezameld. Het koppel reageert geëmotioneerd op de actie. “We willen ons nichtje bedanken voor alles wat ze doet voor ons. We hebben er geen woorden voor.” (TP)