Man zwaargewond nadat hij aangereden wordt bij het oversteken van straat

Op wijk De Ruiter in Roeselare gebeurde zaterdagavond omstreeks 18.30 uur een zwaar ongeval. Een man, die er de straat overstak, werd ernstig gewond maar buiten levensgevaar naar AZ Delta afgevoerd.

Een ambulance en een MUG-team snelden zaterdagavond omstreeks 18.30 uur naar de Iepersestraat in Roeselare. In het gedeelte op wijk De Ruiter was een bewoner even voordien ernstig gewond geraakt. De man wou om onbekende redenen de straat oversteken. Op dat ogenblik kwam er uit de richting van het centrum een Volkswagen aangereden. De chauffeur kon de overstekende man niet meer ontwijken. De voetganger belandde in de voorruit van de Volkswagen.

De man bleef bij bewustzijn. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd daarna zwaargewond, maar buiten levensgevaar overgebracht naar AZ Delta in Roeselare. De ruit van de Volkswagen vertoont duidelijke sporen van het ongeval. Een takelfirma kwam ter plaatse om het voertuig te takelen. Doordat de chauffeur van de Volkswagen werkzaam is bij de politiezone RIHO kwamen medewerkers van de politiezone Vlas ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.