Man zonder verblijfspapieren botst in centrum van Izegem met 8 geparkeerde wagens

Waarom heb je een rijbewijs nodig als je ook zonder kan rondrijden? Dat illustreerde een 27-jarige man zonder geldige verblijfspapieren vrijdagnacht in het Izegemse centrum. Als zat hij op de botsauto’s op de kermis beschadigde hij maar liefst 8 geparkeerde auto’s.

Rond 4 uur vrijdagnacht liep bij de politie van de zone Riho de melding over een aanrijding in de Papestraat, vlakbij het Sint-Pietersstraatje in het Izegemse centrum, binnen. Een patrouille snelde ter plaatse en kon in de Groeningestraat de aanrijder in een auto aantreffen. Hij had geen geldige verblijfspapieren en verbleef dus illegaal in het land. Over een rijbewijs beschikte hij evenmin. Verder onderzoek maakte duidelijk dat hij bij een vriend verbleef, daar te voet vertrok maar terugkeerde toen de vriend sliep en er met de autosleutels vandoor ging. Waarna de brokkentocht langs het Cyriel Tangheplein, de Papestraat en de Kortrijksestraat begon. In totaal botste hij met maar liefst 8 voertuigen.

Brokkenparcours

Die liepen één voor één blutsen of schrammen op. De politie stak bij alle gedupeerden een visitekaartje met de gegevens van de politiezone Riho en de vraag om contact op te nemen na een verkeersongeval tussen de ruit. Dat was onder meer het geval bij een Opel Corsa, een BMW 116 en een Honda Civic. Zaterdagmiddag waren die eigenaars zich nog altijd niet bewust van het brokkenparcours dat de 27-jarige illegaal vrijdagnacht had afgelegd. De brokkenpiloot bleek ook teveel alcohol te hebben gedronken. Hij kon bestuurlijk aangehouden worden en zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden voor diefstal van een voertuig, illegaal verblijf, het veroorzaken van een ongeval met stoffelijke schade met vluchtmisdrijf en alcoholintoxicatie. Als hij dan tenminste nog in het land zal zijn, want zijn dossier is eveneens aan de Dienst Vreemdelingzaken overgemaakt. Die moet over het verder lot van de man in ons land beslissen. (LSi)