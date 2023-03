Man vliegt met wagen uit bocht en knalt tegen boom in Doomkerke

Dinsdagavond vond rond 20.20 uur een ongeval plaats op de Bruggesteenweg in Doomkerke. Een man week in een flauwe bocht van zijn rijvak af en kwam met een harde klap tegen een boom terecht. De bestuurder moest door de brandweer uit zijn wagen worden bevrijd en werd nadien afgevoerd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

Een mannelijke bestuurder reed dinsdagavond met zijn grijze Volkswagen Caddy op de Bruggesteenweg in de richting van Ruiselede. In Doomkerke verloor hij de controle over zijn stuur, de oorzaak daarvan is nog niet gekend. De man vloog uit een flauwe bocht en kwam hard tot stilstand tegen een boom.

Een MUG-team, ambulance en het brandweerkorps van Ruiselede snelden ter plaatse. “De bestuurder zat niet echt gekneld, maar was wel erg verward”, vertelt kapitein Decraemer. De man lag schuin in zijn auto en moest worden bevrijd. “We kregen de brancard moeilijk bij het slachtoffer dus hebben we de deur van het voertuig opengeknipt om ruimte te maken.”

Niet in levensgevaar

De man bleef tijdens de reddingsactie bij bewustzijn. Hij kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend. Zo’n 45 minuten na het accident vertrok hij met de ambulance naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt voor verder onderzoek. Volgens de eerste berichtgeving verkeert de man niet in levensgevaar.

De straat werd een uur afgesloten voor alle verkeer. Nadien werd één rijvak vrijgemaakt. De wagen is perte totale en werd weggetakeld. Nadat de brandweer alle brokstukken had geruimd, kon het verkeer opnieuw passeren.