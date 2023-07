Man verliest controle over stuur en knalt met wagen tegen vangrails in Brugge

Maandagavond even over 21 uur gebeurde op het klaverblad in Brugge een ongeval.

De bestuurder van een kleine bestelwagen die uit de richting van de kust kwam en de afrit van de E40 naar de E403 richting Kortrijk nam, verloor de controle over zijn wagen en belandde hard tegen de vangrails. De man kwam met de schrik vrij. Zijn auto daarentegen is rijp voor de schroothoop.

Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De brandweer bracht de nodige signalisatie aan en reinigde de baan. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen. Door het ongeval was de rechter rijstrook versperd, maar dat leverde geen problemen op.