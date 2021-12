Man verdrinkt in diepe beek na ongeval, auto pas uren later ontdekt

Op de Oostendse Steenweg (N9) ter hoogte van Houtave (Zuienkerke) gebeurde in de nacht van zondag op maandag een tragisch ongeval, waarbij de 30-jarige Jelle van der Stock uit Stalhille (Jabbeke) om het leven kwam. Zijn auto werd pas uren later opgemerkt.

De auto ging zondagnacht om onduidelijke redenen van de weg, ging over de kop en belandde in een diepe gracht. De bestuurder is door verdrinking om het leven gekomen. De auto werd pas maandagmorgen rond 10 uur opgemerkt. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar die konden geen hulp meer bieden.

Volgens de eerste vaststellingen zouden er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken zijn. Door de takelwerkzaamheden was de Oostendse Steenweg even afgesloten voor alle autoverkeer.

“Bij een verkeersongeval op de Oostendse Steenweg in Zuienkerke is een man uit Jabbeke uit het leven gekomen”, bevestigt het parket. Het slachtoffer is de dertigjarige Jelle van der Stock uit Stalhille. (JVM/TL)