Man van 88 kritiek na zwaar ongeval in Vleteren

Een man van 88 uit Vleteren is woensdagnamiddag met de wagen in zijn eigen gemeente tegen een boom geknald. De bestuurder moest bevrijd worden en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

De hulpdiensten werden woensdag om 14.39 uur opgeroepen voor een zwaar verkeersongeval in de landelijke Westhoekgemeente Vleteren. Het ongeval gebeurde in de Eikhoekstraat tussen de Vleterse deelgemeente Westvleteren en Poperinge.

Een tachtiger, aan het stuur van een Volkswagen Golf, was er met zijn voertuig van de weg geraakt. De auto raakte een boom en enkele paaltjes waarna hij met een harde klap frontaal op een boom knalde en zo tot stilstand kwam.

De brandweer van de zone Westhoek werd opgeroepen omdat de bestuurder gekneld zat in de verhakkelde wagen. De man was de enige inzittende en werd volgens de vaststellingen van de politie van de zone Arro Ieper bewusteloos aangetroffen in het voertuig.

De hulpdiensten kregen hem opnieuw bij bewustzijn en brachten hem naar het ziekenhuis. Zijn toestand blijft ernstig, want volgens de MUG-arts verkeerde de man in levensgevaar. Dat bevestigt ook de politie.

De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk, mogelijk werd de bestuurder onwel. Het voertuig moest worden getakeld en de brandweer bleef ter plaatse om het verkeer te regelen, de brokstukken op te ruimen en het wegdek te reinigen. (TP)