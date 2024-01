Man van 84 gewond nadat hij met auto op boom rijdt

Een man van 84 raakte dinsdag gewond nadat hij met zijn auto tegen een boom belandde in Ichtegem. Daarbij had de bejaarde man nog veel geluk dat hij tegen de boom botste, want enkele meters verder ligt een veel dieper gelegen beek.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdag rond 11.20 uur op de Torhoutbaan in Ichtegem. Wat er precies gebeurde is nog niet helemaal duidelijk, maar vermoedelijk werd de 84-jarige man uit Ichtegem onwel achter het stuur van zijn Volkswagen Golf. Hij reed op dat moment in de richting van Ichtegem. De man ging met zijn stuurloze wagen van zijn rijstrook af, dwarste de weg en kwam gelukkig niet in aanraking met tegenliggers.

Vervolgens reed hij links van de weg over het fietspad en kwam daar met de neus tegen een boom terecht. Daarbij had hij nogmaals veel geluk, want die boom schermt een veel dieper gelegen beek af. Langs de weg staat ook nog een ijzeren constructie. De boom verhinderde zo dat de auto in de beek terecht kwam. De man uit Ichtegem raakte gelukkig slechts lichtgewond bij de klap en werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn flink beschadigde wagen werd getakeld. Politiezone Kouter deed de nodige vaststellingen. (JH)