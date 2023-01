Man valt in slaap, ramt elektriciteitspaal en twee auto’s in Lauwe, gevel moet gestut worden: “Ik dacht dat het een ontploffing was”

Bewoners van de Dronckaertstraat in Lauwe werden zondagmorgen iets na 4 uur opgeschrikt door een hevige knal. Een man was in slaap gevallen en ramde daarna een elektriciteitspaal en twee wagens. Een van de geparkeerde auto’s boorde zich zo door de gevel van een woning.

Een enorme knal moet het geweest zijn die de bewoners van de Dronckaertstraat in Lauwe iets na vier uur zondagmorgen deed opschrikken. Marie-Christine Versavel was meteen wakker, maar dacht er niet te veel bij na. “Ik dacht dat het een ontploffing was op de nabijgelegen transportsite Lar”, vertelt ze. “Tot ik een telefoontje kreeg van een buurman iets verderop: Je zou beter eens naar beneden gaan kijken.”

In slaap gevallen

Ze schrok zich een hoedje. Een deel van de muur kapot, plaaster op de grond, verwarming van de muur gerukt. Een wagen had zich door de gevel van haar woning geboord. Een man die vanuit de richting Lauwe naar Rekkem reed moet in slaap gevallen zijn en raakte zo van zijn rijvak af. “Hij ramde een elektriciteitspaal en kwam daarna tegen twee wagens terecht”, aldus Sebastien Lefebvre van de hulpverleningszone Fluvia.

“Onze zetel staat dichtbij waar de impact was” – Marie-Christine Versavel

De klap was bijzonder hevig. Een Mini was zwaar gehavend, een Hyundai boorde zich door de gevel van het huis van Marie-Christine en haar man Didier Hennion. Die was zich van geen kwaad bewust. “Het gebeurt soms dat hij dat uur al op is, nu lag hij gelukkig nog in bed. Onze zetel staat vlakbij waar de impact was.”

De autobestuurder woont amper 200 meter van de plaats van het ongeval. Hij trok na het ongeval te voet naar zijn huis, waarna zijn partner naar de plaats van het onheil trok. De man werd even ondervraagd door de politie, maar mocht snel beschikken.

Weg afgesloten

De wagen van de bestuurder en de twee geparkeerde auto’s, beiden eigendom van de buren van Marie-Christine en Didier, werden getakeld. Door het ongeval was de weg even afgesloten.

“Ze blijven hier nog altijd te snel rijden” – Marie-Christine Versavel

De brandweer kwam ter plekke om brokstukken op te ruimen, maar ook om de woning te stutten. “We kunnen gelukkig hier blijven”, aldus de bewoners. “Onze voordeur is nu afgesloten, maar we kunnen via de achterzijde wel nog binnen. Anders was het huis onbewoonbaar verklaard. Jaren terug botste een wagen tegen de elektriciteitspaal voor onze deur, nu dit. Ondanks dat de snelheid verlaagd is, blijven ze hier veel te snel rijden.” (JD)