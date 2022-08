Man valt in slaap en knalt in woning in Kuurne, bewoonster die in zetel lag afgevoerd

Woensdagmorgen iets na zeven uur is een wagen in een woning langs de Brugsesteenweg in Kuurne gereden. Volgens de politie week de man, die in de richting van Hulste reed, om ongekende reden van zijn rijvak. Vermoedelijk zou hij in slaap gevallen zijn.

Zijn wagen doorboorde de muur van de woning. Net op dat moment lag de moeder van het gezin in de zetel naar de televisie te kijken. Door de klap raakte ze gewond en moest ze afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De bestuurder kon zelf uit de wagen stappen, maar werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam ter plaatse omdat er gevreesd werd voor instortingsgevaar. Uiteindelijk hoefden ze de muur niet te stutten. Een aannemer kwam iets na het ongeval ter plaatse om het nodige te doen. (JD)