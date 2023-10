Man valt in Heulebeek en wordt overgebracht naar ziekenhuis

Zaterdagnamiddag werden de hulpdiensten naar de Gullegemse Heulestraat geroepen, nadat een man in het water terecht was gekomen. Het slachtoffer moest worden gereanimeerd vooraleer hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht.

Het waren voorbijgangers die de brandweer verwittigden nadat ze de man rond 16:30 uur in het water hadden opgemerkt. De officier van de brandweer, die als één als eersten ter plaatse kwam, sprong zelf het water van de Heulebeek in om de man op het droge te krijgen. “Hij was buiten bewustzijn toen we hem uit het water konden halen. Een man tussen de 40 à 50 jaar oud.”

Het slachtoffer werd ter plaatse gereanimeerd alvorens hem over te brengen naar het ziekenhuis. Over de precieze omstandigheden van het voorval is weinig bekend. Hulpdiensten troffen ter plaatse een fiets aan, die naar alle waarschijnlijk van de man in kwestie was.